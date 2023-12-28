Asgari ücret 17 bin 2 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dünkü toplantısının ardından asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Komisyon toplantısının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

2024 yılı için net asgari ücretin, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 17 bin 2 TL olduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, "Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz" dedi. Böylece 11 bin 402 lira olan asgari ücret, 5 bin 600 lira artışla 17 bin 2 liraya yükselmiş oldu. Buna göre asgari ücret geçen yıla göre yüzde 100, Temmuz ayına göre ise yüzde 49 artmış oldu.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücret artışıyla birlikte birçok kalem ödeme ve ücretlerde değişiklikler yaşandı. İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları gibi ücretler asgari ücret tutarı kadar arttı.

ERDOĞAN: ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SON 5 YILIN RAKAMLARI

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda Temmuz ayında ara zam yapıldı. Son 5 yıldaki asgari ücret rakamları şöyle:

2019: 2 bin 20 lira

2020: 2 bin 324 lira

2021: 2 bin 825 lira

2022 Ocak: 4 bin 253 lira

2022 Temmuz: 5 bin 500 lira

2023 Ocak: 8 bin 506 lira 2

023 Temmuz: 11 bin 402 lira

2024 Ocak: 17 bin 2 lira