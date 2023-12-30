Erdoğan’dan Gazze için yoğun diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 15 ülkeye 21 ziyaret gerçekleştirdi ve 7 zirveye katıldı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim ayından itibaren liderlerle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı. Erdoğan, 2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi için 8 Kasım'da Özbekistan'ı ziyaret etti. 11 Kasım'da Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan Erdoğan, Almanya'yı 17 Kasım'da ziyaret etti. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, "Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok" sözlerini sarf etti. Erdoğan, 21 Kasım'da Cezayir'i, 30 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'ni, 4-5 Aralık'ta Katar'ı ziyaret etti. 7 Aralık'ta Yunanistan'a giden Erdoğan'ın bu yılki son yurt dışı ziyareti Macaristan'a oldu.

TELEFON DİPLOMASİSİ

BAŞKAN Erdoğan, çeşitli ülke liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle de Gazze için barış diplomasisi yürüttü. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin aralarında bulunduğu liderlerle görüştü.