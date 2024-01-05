  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Sibergöz operasyonunda 45 şüpheli gözaltında

Sibergöz operasyonunda 45 şüpheli gözaltında

HABER MERKEZİ
Sibergöz operasyonunda 45 şüpheli gözaltında

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz- 11 operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasadışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Ödeme sistemleri ve bilişim suçları, yasa dışı bahis, suç gelirleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarıyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "e-Ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden 'Ürün satışı ve araç kiralama' temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında şüpheliler yakalandı."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA