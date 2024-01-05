Sibergöz operasyonunda 45 şüpheli gözaltında

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz- 11 operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasadışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Ödeme sistemleri ve bilişim suçları, yasa dışı bahis, suç gelirleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarıyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "e-Ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden 'Ürün satışı ve araç kiralama' temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında şüpheliler yakalandı."