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Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Üç ayrı kategoride yapılacak olan personel alımı için başvuru yapacak adaylar araştırma yapmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Hangi kontenjanlarda alım yapılacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 7 bin 158 kişilik alımın yapılacağı başvurularda "158 tarım orman uzman yardımcısı alımı sınavı" için adaylar heyecanla beklerken, bir yandan da kalan adayların kadro dağılımına göre ne zaman sınava gireceği merak ediliyor. 1500 adayın İŞKUR kurasıyla belirlenmesi beklenen personel dağılımı, 2024 yılının ilk yarısında merak konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı, hangi adaylar için sınav yapılacak? İşte, kadro dağılımı ve sınav detayları...

TARIM ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılında istihdam edilecek 7 bin 158 kadronun detayları netleşti.

Üç kategoride gerçekleşecek olan alımlar şu şekilde;

Aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel,

Bin 500 tarım işçisi,

158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

"SINAV 2 AŞAMALI OLACAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım orman uzman yardımcısı alımı sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek.

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde ALINACAK!

"https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

"Yazılı aşaması 23 Mart'ta Ankara'da olacak."

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, AÇIKLADI!

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı,uğurlu olsun.''

Bakan Yumaklı, personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı.

Buna göre; Bakanlık bünyesine 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

KONTENJAN DAĞILIMI:

"Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek."

Destek Personeli 1443
Büro Personeli 1088
Ziraat Mühendisi 982
Veteriner Hekim 652
Şoför 487
Gıda Mühendisi 193
Orman Muhafaza Memuru 162

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155
Su Ürünleri Mühendisi 107
Orman Mühendisi 81
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155
Su Ürünleri Mühendisi 107
Orman Mühendisi 81
Laborant 56
Biolog 33

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı. Personel alımı ile ilgili detaylar 2024 yılı içerisinde belli olacak.

Konuya ilişkin resmî açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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