Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 7 bin 158 kişilik alımın yapılacağı başvurularda "158 tarım orman uzman yardımcısı alımı sınavı" için adaylar heyecanla beklerken, bir yandan da kalan adayların kadro dağılımına göre ne zaman sınava gireceği merak ediliyor. 1500 adayın İŞKUR kurasıyla belirlenmesi beklenen personel dağılımı, 2024 yılının ilk yarısında merak konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı, hangi adaylar için sınav yapılacak? İşte, kadro dağılımı ve sınav detayları...

TARIM ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılında istihdam edilecek 7 bin 158 kadronun detayları netleşti.

Üç kategoride gerçekleşecek olan alımlar şu şekilde;

Aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel,

Bin 500 tarım işçisi,

158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

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