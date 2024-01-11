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Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Regaip Kandili mesajı yayınladı. Bahçeli paylaşımında, "Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ve felaha ulaşmaları; barış, huzur, birlik, dirlik ve kardeşliğin gönül ve kültür coğrafyalarımıza hakimiyet kurması Rabbim’den niyazımdır." notunu düştü.

AA HABER MERKEZİ
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında "Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ve felaha ulaşmaları, barış, huzur, birlik, dirlik ve kardeşliğin gönül ve kültür coğrafyalarımıza hakimiyet kurması Rabb'imden niyazımdır." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Rahmet ve mağfiret mevsimi üç ayları müjdeleyen, manevi arınma ve aklanmanın fırsatlarından birisi olan bu kutlu gecenin aziz milletimiz, Türk-İslam alemi, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız açısından nice hayırlara ve güzelliklere kapı aralaması dileklerimle Regaip Kandili'miz mübarek olsun diyorum. Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ve felaha ulaşmaları, barış, huzur, birlik, dirlik ve kardeşliğin gönül ve kültür coğrafyalarımıza hakimiyet kurması Rabb'imden niyazımdır."

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