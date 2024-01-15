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Başkan Erdoğan'dan şehit Müslüm Öztürk'ün ailesine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

AA
Başkan Erdoğan’dan şehit Müslüm Öztürk’ün ailesine taziye telefonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü.

Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.

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