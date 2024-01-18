ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF HARF NOTU

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FF 0,00

M Muaf

G Geçer

Z Devamsız

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birinialan öğrenci o dersi başarmış sayılır



Mezuniyet durumuna gelen öğrencinin AGNO'su 2,00 ve daha yukarı ise bu öğrencinin DC ve DD harf notu aldığı dersler başarılı sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.



Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz



Z, AGNO hesabında FF notu işlemi görür. Z ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.