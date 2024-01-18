  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı final sınavları geçtiğimiz günlerde üç oturumda tamamlandı. 16 Ocak'ta sınav soruları ve cevap anahtarı paylaşılan ATA AÖF final sınav sonuçları ise merak konusu oldu. Peki, 2023 2024 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ
ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde yapılan final sınavlarının ardından öğrenciler sonuç açıklamasına kilitlendi. Üniversite eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınavı geride bırakırken sınav puanı hesaplamalarına da başladı. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenci otomasyonu üzerinden şifreleri ile görüntüleyebilecekler. ATA AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz üniversiteden bir açıklama gelmedi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar...

ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Final sonuçlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF HARF NOTU

AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
M Muaf
G Geçer
Z Devamsız

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birinialan öğrenci o dersi başarmış sayılır

Mezuniyet durumuna gelen öğrencinin AGNO'su 2,00 ve daha yukarı ise bu öğrencinin DC ve DD harf notu aldığı dersler başarılı sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.

Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz

Z, AGNO hesabında FF notu işlemi görür. Z ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA