ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde yapılan final sınavlarının ardından öğrenciler sonuç açıklamasına kilitlendi. Üniversite eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınavı geride bırakırken sınav puanı hesaplamalarına da başladı. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenci otomasyonu üzerinden şifreleri ile görüntüleyebilecekler. ATA AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz üniversiteden bir açıklama gelmedi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar...