Hain çıkmadı uzaya çıktı!

ABD'de bulunan Florida Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket eden Alper Gezeravcı, tüm Türkiye'nin nefesini kesti. 2010'da başlatılan casusluk operasyonunun 1 numaralı sanığı sıfatıyla FETÖ'cüler tarafından hakkında kumpas kurulan emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, uzaya çıkan ilk Türk olan Pilot Albay Alper Gezeravcı ile aynı dosyada isimlerinin geçtiğini ve aynı kumpasın kurbanı olduklarını belirtti.

357 SANIĞA CEZA İSTENDİ

Sadece arkadaşı olduğu için örgüt lideri konumuna kadar getirilen marina işletmecisi Bilgin Özkaynak ile Narin Korkmaz ile birlikte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişisel verileri kaydetmek, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek gibi suçlardan yargılanan Coşkun Başbuğ, iddianamede 49'u muvazzaf asker 357 sanık hakkında iki yıl ile müebbet hapis arasında değişen cezalar istendiğini söyledi.

Bu dosyada, milli gururumuz Alper Gezeravcı ile isimlerinin geçtiğini söyleyen Coşkun Başbuğ, "Bizleri sadece vatanımızı ve milletimizi sevdiğimiz için onlara biat etmediğimiz için bu dosyanın içine yerleştirdiler. Ben bunu bir Türk vatandaşı olarak üstün madalya nişanı olarak kabul ediyorum" dedi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davanın sanıklarından Coşkun Başbuğ, kendisi gibi gözaltına alınan birçok asker meslektaşının evlerine kendilerine ait olmayan ya da içeriği sonradan değiştirilmiş deliller yerleştirilerek kendilerine casusluk yaftası yakıştırıldığını ve bu delillerin haklarındaki davanın temelini oluşturduğunu söyledi.

HARD DİSK DEĞİŞTİRLDİ

Kendisine ait, içinde sadece müziklerin bulunduğu hard diskin değiştirildiğini ve sözde askeri bilgileri içeren belgelerin konulduğunu savunan Başbuğ, kendisinin ve meslektaşı Alper Gezeravcı'nın kumpas kurbanı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

ONUNLA GURUR DUYUYOR

FETÖ operasyonlarında tutuklanan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ya da yurt dışına kaçan bütün polis, savcı ve hakimlerin kurduğu kumpas davasında kader arkadaşlığı yaptığı Gezeravcı ile gurur duyduğunu belirten Coşkun Başbuğ "Uzay yolcusu olan Pilot Albay Alper Gezeravcı bir kahramandır. Gezeravcı 12 Kasım 2012 yılında İzmir Askeri Casusluk kumpas soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Gezeravcı, 17-25 Aralık'tan sonra geri dönmek için açtığı davayı kazandı ve 2020'de göreve geri döndü. Yani adalet yerini buldu. Bizim casus değil Türk ordusunun şerefli bir ferdi olduğumuz ortaya çıktı" diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE SESLENDİ: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

FIRLATMANIN ardından Ax-3 ekibiyle kurulan canlı bağlantıda konuşan Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu