Kurum’un projeleri İstanbullu’yu uçuracak!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum projelerini açıkladı. Ulaşım, sosyal hizmetler, afet yönetimi, kentsel dönüşüm, yaşlı, genç ve kadınlara yönelik destek projelerini çeşitli başlıklar altında tanıtan Kurum, "31 Mart akşamı İstanbul'da ilgisizlik bitecek, bu şehrin her sokağına sevdalı olanların tarihi başlayacak. 31 Mart akşamı, sosyal medya belediyeciliği bitecek; gerçek belediyecilik başlayacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE O VAATLER

Emeklilere 2 bin 500 liralık ulaşım desteği: Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi. 650 bin konut inşa edilecek: Ülkenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesini süratle başlatacaklarını söyleyen Kurum, "5 yılda 39 ilçemizde; yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek; 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak; 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira ise taşınma yardımı vereceğiz" dedi. İlk kez evlenenlere 50 bin TL beyaz eşya desteği: Kurum, "Bu şehirde yaşamak, aile kurmak zor olmayacak. Bu şehir endişe değil, mutluluk verecek. Bu hedefle; yeni evlenecek genç kardeşlerimizi de unutmayacağız. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak; yanlarında olacağız" dedi.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Girişimciye 100 bin, öğrenciye 10 bin TL: Kurum'un aile, genç ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet, gençlerin ve kadınların istihdamı ile ilgili başlıca projeleri ise, girişimci kadın ve gençlere 100 bin TL hibe desteği, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 10 bin TL'den başlayan yıllık eğitim desteği, üniversite öğrencilerine aylık 25 metreküp doğalgaz desteği, gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim şeklinde aktarıldı. İlkokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım: Murat Kurum'un İstanbul'da trafik, toplu ulaşım, park ve yol altyapılarıyla ilgili bazı projeleri; Avrupa ve Asya yakalarında iki büyük tünel açılışı, metrobüs hattının Silivri- Tüyap hattında uzatılması, çeşitli noktalarda yeni metro hattı projeleri, trafik sıkışıklığı yaşanan yollarda 20 katlı kavşak ve 151 kavşak düzenlemesi, İSPARK'ta yüzde 25 indirim ve 0-30 dakika tüm noktalarda ücretsiz hizmet, taksilere yönelik düzenlemeler, deniz ulaşımına 3 yeni hat eklenmesi, 0-6 yaş arası çocuklu ailelere ücretsiz ulaşım hakkı, ilkokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım hakkı, yeni elektrikli araç şarj istasyonları ve bisiklet yatırımlarının ve yollarının geliştirilmesi olarak açıklandı.