Saldırganlar yılbaşını kana bulayacaktı

MİT, DEAŞ üyelerinin yılbaşını kana bulamak için eylem planladığı bilgisini Emniyet Genel Müdürlüğü'yle paylaşması üzerine bir isim incelemeye alındı. Emniyete bağlı istihbarat timleri sahaya inerek derinlemesine inceleme başlattı. Saha elemanlarından elde edilen verilere göre eylem yapacak kişinin E.Y. isimli Iraklı DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. E.Y'nin Balat'ta eylem yapabilmek için hem Meryem Ana Kilisesi'ni hem de Balat'taki Sinagog'da keşif faaliyeti gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayıları 51'e yükseldi.

HAYATINI KAYBEDEN CİHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Hacı Bektaşı Veli Cemevinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul piskopos vekili Massimiliano Palinuro'nun da katıldığı cenaze töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Tuncer Murat Cihan'ın amcasının oğlu Murat Cihan ise, "Melek gibi bir insandı. Onun şansızlığı o anda orada bulunması" ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırı sonrası kilisenin giriş kapısına dev Türk bayrağı asıldı.