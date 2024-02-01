Adıyaman adım adım ayağa kalkıyor... İşte TOKİ’nin inşa ettiği deprem konutları

6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Binlerce vatandaşımızın yitip gittiği felaketten geriye koca bir enkaz yığını haline gelmiş şehirlerimiz kaldı. Bu şehirlerden birisi de Adıyaman. Adıyaman'da 19 binden fazla bina ağır hasar aldı. Bu binaların yıkımı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ve Adıyaman Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen ihaleler kapsamında gerçekleştirildi. Milyonlarca metreküp moloz şehrin dışına taşındı. Adıyaman merkezde neredeyse tamamı kaldırıldı.

117 BİN KİŞİ GEÇİCİ BARINMA ALANLARINDA KALIYOR

Adıyaman genelinde depremin ardından evlerini kaybeden binlerce vatandaş için oluşturulan 58 ayrı barınma noktasında 32 bin 732 aile yani 117 bin 899 kişi kişi kalıyor. Bu barınma alanlarından en büyüğü ise Adıyaman Altınşehir bölgesindeki konteyner kent. Binlerce konteynerin bulunduğu kentte vatandaşların her türlü ihtiyacı için önlem alınmış durumda. Depremzedeler buradaki hayatlarına da alıştıklarını, biran önce kalıcı konutlarına geçmek istediklerini belirtiyor.

İNŞAATI YÜKSELEN KALICI KONUTLAR UMUTLARINI YEŞERTİYOR

Şehri ayağa kaldırmak için devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İndere bölgesinde yükselen kalıcı konut inşaatları insanların umutlarını yeniden yeşertiyor. Adıyaman geneline yapılması planlanan 44 binden fazla konut var. Bu konutların büyük bir bölümü İndere mevkisinde 847 bloktan oluşan 16 bin 433 dairenin yer aldığı alana yapılıyor. Depremin yıl dönümünde tamamlanan binaların kura ile hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

KONTEYNER ÇARŞILAR ŞEHRİN CAN DAMARI

Adıyaman genelinde sadece barınma ihtiyaçları değil en temel ihtiyaçlardan olan ticaret içinde 41 adet çarşı oluşturuldu. İşyerleri yıkılan binlerce vatandaş oluşturulan bu konteyner çarşılarda dükkanlarını açıp ticaretine devam ediyor. Bin 526 işyeri bu geçici alanlarda faaliyet gösteriyor.

ADIYAMAN YENİDEN KURULUYOR

Asrın felaketinde Adıyaman genelinde 41 bin 584 konut yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bu binalardan ağır hasar alan 19 bin 210 binanın yüzde 92'si yıkıldı ve enkazı kaldırıldı. Yıkılan bu binaların yerine fazlasıyla yenileri yapılıyor Adıyaman genelinde 44 bin 352 konut yapımına başlandı. Bu konutların, 22 bin 766'sı il merkezine, 2 bin 336'sı Besni ilçesine, 2 bin 624'ü Gölbaşı ilçesine, bin 465 'i kahta ilçesine, 322'si Sincik'e ve 420'si ise Tut ilçesine inşa edilecek. Ayrıca merkez köylerine 4 bin 579 köy evi, ilçe köylerine ise toplamda 9 bin 840 köy evi inşa edilecek.