Gaziantep’te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı. Şehit pilotlar ve yaralı teknisyen, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarılarak, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kaza bölgesi jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekip çalışma başlattı.

Kaza, 22.49'da Nurdağı ilçesine bağlı Kartal köyü yakınlarına meydana geldi. Hatay'daki görevine tamamladıktan sonra havalimanından Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan Havacılık Daire Başkanlığı'nda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk ile bir teknisyenden oluşan personelin bulunduğu polis helikopterinden, alınan bilgiye göre saat 22.49'da sinyal alınamadı. Helikopterle iletişim kesilmesinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı Kartal köyü sakinleri bir helikopterin düştüğü yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye giden köylüler, yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı ile karşılaştı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 pilotun şehit, teknisyenin ise yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan teknisyen, daha sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışması ile pilot Gülen ile sözleşmeli pilot Öztürk'ün cenazeleri de enkazdan çıkarılarak aynı hastaneye götürüldü. Kaza bölgesi jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekipler çalışma başlattı.

KAZA HABERİNİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Polis helikopterinin kaza kırıma uğradığını ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Yerlikaya, bir polis helikopterinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit, bir teknisyenin de yaralandığını bildirerek, şu açıklamayı yaptı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİTLERİN İSMİNİ AÇIKLAYIP, TAZİYEDE BULUNDU

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilot için taziye mesajı yayınladı. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, kazada şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Açıklamada, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Polis helikopterinin kaza kırıma uğramasının ardından siyasilerden de taziye mesajları yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN ŞEHİT PİLOTLAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olmasının ardından taziye paylaşımı yaptı. Bakan Tunç sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı âli olsun" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ŞEHİT PİLOTLAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile helikopter kazasında şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Işıkhan paylaşımda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KACIR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.