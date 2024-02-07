Çağlayan’da terör saldırısı

İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısı önünde DHKP/C terör örgütü üyesi oldukları belirlenen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç, silahla ateş açtı. Terör örgütü üyeleri kısa sürede etkisiz hale getirilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilfıraz Karataş adlı vatandaş, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABLASININ DURUŞMASINA GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, adliyedeki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Vali Gül, "Çağlayan Adliyemizde bir terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle, iki terörist ölü ele geçirildi, 3 polisimiz yaralandı. Polislerimizi hastanede ziyaret ettik, durumları iyi" dedi.

Ayrıca terörist Pınar Birkoç'un ablasının dün duruşmasının olduğu ortaya çıktı. Necmiye Birkoç'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yargılandığı belirtildi. Saldırının ardından teröristin tutuklu yargılanan ablası ile diğer kız kardeşi gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı da 34'e yükseldi.

KORUMA ALTINDAYMIŞ

Saldırı düzenleyen 2 DHKP/C'li teröristin daha önce DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından korunduğu belirlendi. Gergerlioğlu'nun basın toplantısı düzenlediği ve "Bize daha önceden de başvuran Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar?" dediği öğrenildi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da Emrah Yayla'nın "İşkenceye maruz kaldığı" yönündeki mektubunu TBMM gündemine taşıdığı ortaya çıktı.

'HERKES PANİK İÇİNDEYDİ'

SALDIRI anını gören vatandaşlardan Mahir Yıldız, "Olay sırasında ben adliyedeki işlerimi bitirmiştim, silah sesleri duydum. 2 kişi polise uzun namlulu silahlarla ateş etti. Bir polis yaralandı. İçeride bayağı bir panik havası oluştu. Giriş ve çıkışlar da kapatıldı" dedi. Adliyedeki terör saldırısında içeride bulunan görgü tanığı Banu Polat, "Bir anda herkes panik oldu. Daha sonrasında arkamı döndüğümde bütün polisler, 'yat, yat, yat' diye bağırıyordu. Dışarıdan bir kişi içeri girmeye çalışıyordu. İçeride sivil vatandaşlardan baygınlık geçirenler, kriz geçirenler oldu. İster istemez korku ve paniğe yol açıldı" ifadelerini kullandı.