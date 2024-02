Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Giresun mitinginde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevinci sevincimiz, acısı acımız, bayramı bayramımız olan Giresun... Seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Milli iradenin şehri Giresun, seni bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Her bir Giresunlu kardeşime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Giresun bugün her zamanki gibi yine güzel. Her birinize aşkınız ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum.

Giresun'a olan şükran borcumu ödemek istiyorum. Giresun şu ana kadar girdiğimiz seçimlerde bizi yalnız bırakmadı. Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. İlk turda 61 oy oranıyla, ikinci turda yüzde 65 oy oranına yaklaşan Giresunlulara şükranlarımı sunuyorum.

"GİRESUN'DAN YİNE REKOR BİR OY ALACAĞIMIZDAN ŞÜPHE DUYMUYORUZ"

Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer, il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyoruz. Giresun'un 31 Mar'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum.

Giresun'da kapı kapı, hane hane dolaşmaya hazır mısınız,? Pazarda caddede her yerde biz olacağız. Yapacaklarımız için milletimizden destek isteyeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya gerçekten çok sancılı günlerdeen geçiyor. Karadeniz'in yanındaki Rusya-Ukrayna savaşı ikinci yılını doldurmak üzere. On binlerce insan öldü ve yaralandı. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.

Çok ciddi sıkıntılarla karşılaştık. Sizler de o günleri çok iyi hatırlıyorsunuz. Doğal gaz fiyatlarının zirveye ulaştığı günlerde, benim ülkemde doğal gaz aynı fiyatta devam etti.

Petrol Gabar'dan çıkyor mu? çıkıyor. Gıda krizinden dolayı dünyanın pek çok ülkesinde açlıklar, yoksulluklar yaşandı. Türkiye, tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde istihdamdan taviz vermedik. Toplumumuzdan yana yer aldık. Güçlü sağlık altyapısı sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık.

"SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPTILAR"

O dönem CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok çaba harcadı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için çok yol denediler. Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız ithamlarla Rusya'yı suçlayacak kadar ileri seviyeye taşıdılar. CHP ve ortakları gibi meseleye Batılıların gözünden değil milletimizin gözünden baktık. Ama biz muhalefetin savaş telalığına prim vermedik.

"DIŞ POLİTİKADAKİ TEK AMACIMIZ..."

Bugün de attığımız her adamı Türkiye eksenli atıyor. Milletimizin ve devletimizin menfaatini düşünüyoruz. Bölgemiz bir yangın yerine dönmüşken yeni düşmanlıklar olmasın diye çaba harcıyoruz. Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır.

"RAMAZAN'DA GAZZE'YE DAHA FAZLA YARDIM ETMEK BİZİM KARDEŞLİK GÖREVİMİZDİR"

Gazze'deki akan kanı durdurmak istiyorsak kardeşlerimizle safları sıklaştırmamız gerekiyor. Ziyaretlerimizde Filistin meselesini detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de iş birliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Gazze'ye yaptığımız yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içerisinde hareket ettik. Önümüz Ramazan... İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları giderek artıyor, İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir.

CHP'YE TEPKİ: SİYASİ İKBALLERİ DIŞINDA HİÇBİR ŞEYİ GÖRMÜYORLAR

Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şurekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze, ne de oradaki yıkım var. CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bunların nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanının önceliği belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların umurunda olmaz. Siyasi ikballeri dışında hiçbir şeyi görmüyorlar.