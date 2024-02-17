MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ PAJK'nın sözde koordinasyon üyesi "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in saha ajanlarının istihbaratı ile terör örgütü PKK/ PAJK'nın sözde koordinasyon üyesi "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak Beytüşşebap'ta 10 askerin şehit olduğu, çok sayıda askeri personelin de yaralandığı eylemde yer aldığı belirlendi. Bunun üzerine Sakana, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı. Terörist, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Sakana, sözde sorumlu Duran Kalkan'a yakınlığı ile biliniyordu.