Teröre dört koldan darbe

TERÖRLE mücadele yuriçi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor. Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/ KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı.

HUDUT KARTALLARI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."

GÖREVE İADE KARARI VERİLEN HAKİM VE SAVCILARA İNCELEME

FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ağır darbe vurmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi FETÖ'den ihraç edilen birçok ismi görevine iade etmişti.

GEÇTİĞİMİZ günlerde ise HSK, Danıştay'ın bu kararının ardından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı. Adalet Bakanı Tunç, Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı, "HSK olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek" açıklamasında bulundu.