150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! e-Devlet ve aile.gov.tr kredi başvurusu...

Yeni evlenecekleri yakından ilgilendiren 150 TL faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kredi için başvuru şartları neler? Başvuruda yaş şartı kaç? Başvurudan kimler faydalanabilir? soruları araştırılıyor. e-Devlet ve aile.gov.tr adresleri üzerinden kredi için başvuruda bulunmak mümkün. İşte faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları...
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı açıklamayla başvuru tarihlerini açıkladı: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinde başladı. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları, "aile.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi şartları hakkında bilgi verdi. Bakan Göktaş, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini ifade etti.
Gelir durumu ile ilgili soruya ise Göktaş, "çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" dedi.
Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor
Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."