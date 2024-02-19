150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! e-Devlet ve aile.gov.tr kredi başvurusu...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor



Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."