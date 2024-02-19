Batan geminin eski personeli: Sürekli tamir ediyorduk

Marmara Denizi'nde 6 mürettebatıyla birlikte 15 Şubat'ta batan kargo gemisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Batan gemiden 2 gün önce ayrılan elektrikçi ve yağcı Doğuşcan Yaylak (23) Yeni Asır'a konuştu.

'İÇİMDE BURUKLUK VAR'

Geminin her hafta patlayan yerlerini kaynak yaptıklarını söyleyen Yaylak, "Ben tehlikenin farkına vardım ve gemiden 2 gün önce ayrıldım. Gemiden ayrıldıktan sonra İzmir'e geldim. Yol yorgunu olduğum için uyudum. Uyandığımda geminin battığını gördüm. O geminin sefere çıkmaması gerekiyordu, hurdaya ayrılması gerekiyordu" dedi. Doğuşcan Yaylak, "Gemide bir ay çalıştım mürettebatın hepsini tanıyorum. Kendim gemiden ayrılarak doğru bir karar vermişim. Kurtulduğuma sevinemedim. İçimde bir burukluk var" dedi. Gemide ise; kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis- makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) olduğu öğrenilmişti. Öte yandan batan gemiyle ilgili idari soruşturma açıldığı da bildirildi.