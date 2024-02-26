AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMLARI

Hiçbir çağrı Netanyahu'yu soykırımdan geriye döndürmedi. Gazze'de her 6 çocuktan 1'i şiddetli kıtlıkla karşı karşıya. ABD'nin BMGK'daki vetosu utanç verici. Eğer soykırımı durduramıyorlarsa bu kuruma ihtiyaç yok. Gazze birinci gündemimiz olmaya devam edecek.

"OY İSTEMEDEN ÖNCE HESAP VERMELİLER"

Yerel seçim sürecindeyiz. Cumhurbaşkanımız hemen her gün bir ilimizde miting gerçekleştirmektedir. Seçim süreci boyunca da bu devam edecek. Cumhur İttifakı ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde kendi siyaseti çerçevesinde gayet tutarlı gayet açık bir iletişimle yoluna devam etmektedir. Karşımızdaki muhalefetin içine düştüğü tabloyu net bir şekilde tekrar hatırlatmak gerekir. 6'lı 7'li masa denilen çerçevede çıkmışlardı. Bir taraftan gizli birtakım protokollerle makamlar dağıtılırken sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinden bile saklayarak götürdüğü net bir şekilde görüldü.

Millete hizmet götüreceğinizi söylediniz, birbirleriyle ilgili ağır laflar söylüyorlar. Oy istemeden önce o süreçte ortaya koydukları tutumla ilgili olarak genel seçimler öncesinde bu tablonun bugün bir siyasi saçmalığa dönüşmesi kapsamında millete hesap vermesi gerekir. Burada tabii en ilginç olan CHP'deki durum. Neredeyse siyasi aklın rafa kaldırıldığı onun yerine yapay zeka ile karar verilmeye çalışıldığı tablo var. Bütün bu tabloya bakıldığında gelinen nokta şudur vatandaşlardan oy istemeden önce özür beyanında bulunması ve bunu izah etmesi gerekir.