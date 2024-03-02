Mahzen’de 73 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyelerinin "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Operasyon sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 'MAHZEN-2' operasyonlarında da elebaşılığını Zuhat Altunç'un yaptığı "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi ve 47 şüpheli yakalandı.