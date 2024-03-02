Yaşar Güler’in stratejik Londra ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron (Aslında gölge Başbakan) göreve gelişinden kısa süre sonra Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa uzun süreli görüşmeler yapmıştı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu görüşmeden sonra İngiltere ile ilişkilere yeni mevziler kazandırırken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zamanlaması mükemmel bir Londra çıkartması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 27 Şubat'ta Londra'ya stratejik bir ziyarette bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve Genel Kurmay Başkanı David Radakın ile gelecek günlerde çok konuşulacak SAVUNMA VE GÜVENLİK

KONULARINDA derinlikli görüşmeler yaptı.

Güler'in Londra temasları sürerken çok dikkati çeken bir gelişme, Türkiye'nin göklerdeki yerli gururu KAAN İngiliz medyasında manşetlere çıktı.

"Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kalkış yaptı" başlığıyla manşete taşındı.

Evet. Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye'nin savunma sanayiinin başarısı, dünyanın dört bir yanında nam salıyor.

Her geçen gün geliştirilen yerli ve milli üretimlerin ardı arkası kesilmiyor. Nitekim, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da büyük ses getirdi. İngiliz Askeri Kuvvetleri Yayın Servisi BFBS'ye bağlı Haber sitesı Forces, KAAN'ı manşete taşıdı. Haberde KAAN'ın Türk havacılık tarihi için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

ŞİFRE: TYPHOON

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere temaslarının şifresi: 4 Avrupa ülkesinin birlikte geliştirdiği Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda İngiltere ile görüşmeleri 2023 Ekim ayında başlatmıştı.

Hatırlayalım.

2023 yılının ekim ayında Savunma Bakanı Güler Avrupa'dan 40 adet savaş uçağı almak istediklerini kaydetmişti.

Ardından İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler görüşme sonrası, şöyle demişti: "Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan iş birliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz." Birleşik Krallık Savunma Bakanı Shapps da özetle şunları söylemişti: "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Görüşmede TFX Projesi ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedarik talebi ele alındı. İlişkilerimiz Birleşik Krallık için çok önemlidir. Özellikle terörle doğru şekilde mücadele eden iki tecrübeli ülkeyiz. Bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iş birliğimiz çok derin." Güler'in önceki gün Londra ziyareti TYPHOON Londra onayının, Almanya'yı da devreye almaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Eurofighter TYPHOON, Avrupa'nın dört ülkesi İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş bir savaş uçağı. Şu anda İngiltere, İtalya, İspanya Türkıye'ye satış için onay verdi. Sıra Almanya'ya gelmiş bulunuyor.

KAAN'A YERLİ MOTOR GELİYOR

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN, gökyüzüyle buluştu, sırada yerli savaş uçağı motor KAAN 2028 yılında yerli motorla uçacak.

2028'de 20 uçağın Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlandı.

İngiltere de, Milli uçak KAAN'ın yerli motoru ile yakından ilgileniyor. Ziyaretlerin arka planına bakarsak, Türkiye ile İngiltere, başta Millî Muharip uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan iş birliğini Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştiriyor.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin dev holdingi Kale Grubu ve İngiliz dev şirket Rolls Royce'un ortaklığıyla kurulan TAEC şirketini akıllara getirıyor.

SONUÇ

EVET .

Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler giderek yeni müthiş gelişmelerle ilerliyor.

Özellikle İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliğinden ayrılmasında sonra, Türkiye ile daha yakın, stratejik ve geniş çerçeveli temaslara ağırlık verdiği gözlerden kaçmıyor.

Türkiye'nin Avrupa ortak savaş uçağı Eurofighter TYPOON satın almasının da önü açılıyor.

ANAVATAN. MAVİ VATAN. GÖKVATAN EMİN ELLERDE. BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL AKTÖRLÜK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR. BÜYÜK TÜRKİYE GELECEĞE YÜRÜYOR.