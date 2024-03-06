Zihniyeti bozuk muhalefet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Sivas mitinginde önemli demeçler verdi. 75 bin kişiye seslenen Erdoğan, "Gençler burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü. Hayal edilemeyen yerlere geldi. Her alanda gerçekten tarih yazdı" dedi.

"GELEN GİDENİ ARATIYOR"

"81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücra noktasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik" diyen Erdoğan, "Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standartını yükseltmeyi başaramadık. Bu partide zaman içinde söylemler değişti, hatta başkanlık koltuğunda oturanlar da değişti. Bu partide öyle bir şey var ki her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimler de kendine oy veremese de, Kuzey Kıbrıs'taki Maraş'ın adını daha önce hiç duymasa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal'in kendisine göre bir tarzı vardı. 13 kez Bay Bay Kemal yaptı" diye konuştu.

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in tam bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kendince oynadığı orta oyunlarını daha önce hiç takip etmediğimiz için çapı konusunda pek fikir sahibi değildik. Kameralar oraya çevrilince sadece CHP'li kardeşlerimizi değil inanın bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını onu oraya getirenler de takip etmiyordu. Şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz demiş. Anlaşılan makamını bağışlayan ağababaları kulağını çekmiş ki kendini daha sonra düzeltmeye çalıştı. Biz 40 yıldır. Bölücü terörle mücadele eden ülkeyiz. Eğer öyleyse ayrı bir felaketle değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız" dedi.

"HEPİNİZİN OYUNUZA TALİBİZ"

Erdoğan, "Askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin, varsın CHP genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmekten durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk yapanlarla asla olmayacağız. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz" ifadelerini kullandı. CHP'nin mevcut durumuna bakıp da umudu sönen vatandaşlardan destek beklediğini hatırlatan Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa, bu vizyonsuzluğa mahkûm ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle aziz milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu.

SİVAS'A 197 MİLYARLIK YATIRIM

Erdoğan "Ramazan'da tutacağınız oruçların şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum. Rabbim bizlere ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramına da birlikte olmayı hazin etsin inşallah. Sivas'a da son 21 yılda günümüz rakamlarıyla toplam 197 milyar Tl tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 17 bin kişilik kapasiteli Yüksek öğretim yurtları inşa ettik. Sosyal yardımlarda ilimizdeki ihtiyaç sahipleri için 4,5 milyar TL'lik kaynak aktardık. Toplam 1415 yataklı 24 hastaneyle birlikte 61 adet sağlık tesis hizmete aldık. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik" ifadelerini kullandı.