Eser ve hizmet siyaseti zirveye çıkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programını dün de sürdürdü. Mamak Yeşilbayır Mahallesi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe sahip olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır.

Bizim siyaset geneleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhallefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur. Biz eksik varsa kendimzide arar, hata varsa yine kendimize bakarız. Muhalefet cenahı ise bırakın kazandıkları bir seçimi, yenildikleri seçim sonrası bile kendilerini sorgulamaz, hesaba çekmezler.

Her zaman bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler. Sandık sonucunu daha fazla insana ulaşmamız gerektiği şeklinde okuyoruz. Ankara bizim, hepimizin.

31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele verip, eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkaracağız" dedi.

"ASLA FAŞİST ZİHNİYETTEN OLMADIK"

Belediye hizmetleri ve hükümet yatırımlarıyla Mamak'a yakışmayan tabloya son verildiğini de belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Modern binalarıyla, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, ilçemiz göz dolduruyor. Özlelikle belediye yatırımlarında ilçemiz Ankara'da bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor. Bu seçimlerde Mamak'ta bayrak değişimine gittik. Belediye başkanı olarak 5 yıldır görev yapan Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Asım Balcı kardeşimin sizlerinde takdiri ile Mamak'ta hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı olarak Asım kardeşimin yanında olacağım, Turgut kardeşimin yanında olacağım. Onlarla beraber bu yolculuğa devam edeceğim. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapısını hiç kimsye kapatmadık.

Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı faşist zihniyetten asla olmadık."

"BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonu kimsenin bölemeyeceğinin açık ve net gösterildiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, "Şunu çok iyi bilmenizi isterim her kim mezhep üzerinden siyaset yapıyorsa bu milletin iyiliğini istemiyor demektir. Siyasi partiler olarak elbette yarışacağız, eleştiri getireceğiz, milletimizin menfaati adına doğru bulmadığımız hususları açık yüreklilikle ifade edeceğiz. Ama bunları yaparken bizi birbirimize düşürerek aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız" diye konuştu.

"GELİN, BU FIRSATI HEBA ETMEYELİM"

"Sizlerden AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetine sahip çıkmanızı istiyorum" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Son 5 yılda Ankara'nın nasıl bir hizmetsizlik girdabına düştüğünü çok iyi biliyorsunuz. Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Belediye olarak bunların yaptığı yok. Asfalt dökmemekle yol köprü yapmamakla taş üstüne taş koymamakla övünen beceriksiz bir yönetim var. Meydanlarda bol keseden vaat dağıttılar ama göreve gelince sözlerin hiç birini yerine getirmediler.

Ankara bu kadar ihmale tahammül edemez. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması gerek. 31 Mart seçimleri büyük bir fırsat. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim."

HEDEF YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT

BAŞKAN Erdoğan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı. "Deprem siyaset üstü bir konudur, ihmale gelmez. Bir an önce gereken dönüşümleri yapmak mecburiyetindeyiz.

Her kim deprem tehdidini küçümserse bu milletin en büyük düşmanıdır" diyen Başkan Erdoğan, "Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut vermek. 1,5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. Hedeflerimizi yerine getirmeye çok az kaldı.

Amacımız yaklaşlık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır" dedi.