AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle dün Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi yapıldı.

SALT ÇOĞUNLUKLA

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yapılan seçimde 9 oy alan Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı üyelerden biri olan Özkaya, Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağladı ve Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu. Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı. Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti. Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.