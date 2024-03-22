VAV Radyo Türkiye’nin her yerinde: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir frekansları

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde hizmet veren, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan VAV TV ile VAV Radyo'nun mobil uygulaması kullanıcılara sunuldu.

RAMAZANDA BİRBİRİNDEN ÖZEL İÇERİKLER

Uygulama adeta vatandaşlar için Ramazan ayında manevi iklimle buluşma noktası olurken kullanıcıları özel içerikler bekliyor.

UYGULAMA NEREDEN YÜKLENİYOR?

Kuran-ı Kerim'den edebiyata, dizilerden sohbetlere kadar birçok özel içeriğin yer aldığı 'Google Play' ve 'App Store' üzerinden yüklenebiliyor.

ARTIK ÇOK DAHA HIZLI ERİŞİM SAĞLANACAK

Dijital içerik platformu sayesinde ziyaretçiler, hayatın içinden içeriklere, ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim kıraatlarına artık daha hızlı erişebilecek. Şık bir tasarımla kullanıcıları karşılayan uygulama aynı zamanda Smart TV'lerde yayında.

VAV RADYO ŞEHİR ŞEHİR FREKANS BİLGİSİ

APP STORE'DAN VAV RADYO'YU İNDİRMEK İÇİN TIKLA

GOOGLE PLAY STORE'DAN VAV RADYO'YU İNDİRMEK İÇİN TIKLA

VAV RADYO&TV NEDİR?

Zengin içeriğiyle yetişkinlerden, çocuklara kadar her kesime hitap eden; Kur'an-ı Kerim'den podcaste, İslam tarihinden edebiyata, sanattan sağlığa, dizilerden, çocuklara özel içeriklere kadar birçok içeriğin yer aldığı ücretsiz içerik platformudur.

VAV RADYO&TV'DE NELER VAR?

Hafızlardan cüz, sure, Aşr-ı Şerif ve tefsir podcastleri dinleyebilir, Vav TV'de yayınlanan programların tüm bölümlerini kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

Hem küçüklere hem de büyüklere hitap edecek şekilde "Kur'an-ı Kerim dersleri"nden faydalanabilirsiniz.

Çocuklarımıza dini ve kültürel değerlerimizi çizgi filmlerimiz ve oyun atölyelerimiz üzerinden öğretebilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim uygulaması üzerinden hatimlerinizi gerçekleştirebilir, uygulama üzerinden ayetlerin sayısını, cüz ve sayfa bilgilerini öğrenebilir, "işaretlediğim sayfaya git" seçeneği ile okumanıza kaldığınız yerden devam edebilir, yazı boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Uygulamada bulunan "Fihrist" seçeneği ile istediğiniz konudaki ayetlere erişebilirsiniz.

Hem dinleme hem de izleme seçenekleriyle ünlü isimlerden ilahilere, birbirinden kıymetli sohbetlerden, TV programlarına kadar birçok kaliteli içeriğe ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını, en güzel ve halis bir dille, eğitici anlatımlardan dinleyerek, ashabının yaşamına dair etkileyici bilgileri öğrenebilir, örnek alabilirsiniz.

24 saat canlı TV kanallarımız ile Smart TV'lerde istediğiniz an TV deneyimini yaşayabilir, reklamsız ve kesintisiz dizilerimiz ile ailenizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.