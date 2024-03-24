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Bahar Kalkanı’nda 1 asker şehit oldu

HABER MERKEZİ
Bahar Kalkanı’nda 1 asker şehit oldu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit düştü. Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi. Kaza sonrası bölgeden tahliye edilerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü. ÖTE yandan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
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