Köpek kıyımı

ACIMASIZCA KATLETTİLER

İzmir Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı'nda, onlarca köpek acımasızca katledildi. Belediye görevlilerinin, bakımını yapamadıkları için hayvanların sularına ilaç kattığı ileri sürüldü. Barınakta yerde yatan köpekler ve o esnada orada bulunan belediye görevlilerinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnfial yaratan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta inceleme yaparak tutanak tuttu. Öte yandan Kemalpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hayvan barınağındaki ihmal iddiaları hakkında gerekli araştırma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Sorumlu görevliler hakkında gerekli işlemler uygulanacaktır" denildi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

YAŞANAN katliam büyük tepki topladı. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

@ADEL544275831: Bunu yapanların yaşlandıklarında bir yudum su verenleri olmasın dileği ile

@KEYFİMİN_KEYFİ: Katillerin bir kısmı aramızda, bir kısmı barınaklarda!!! Sessizlerin sessiz çığlığını duymayanlar sizler de sinsi katillersiniz!!!

@KPASABELEDİYE: Armutlu Hayvan Barınağı'nda katliam var!!! Yine mi sağırsınız ve duymuyorsunuz? İçtikleri suyla öldürüldü canlar!

@ZUMA_ZİNG: @eczozgurozel @herkesicinCHP: Siz CHP'nin başına geldiğinizden beri belediyelerinizde köpek katliamları artmıştır. CHP'nin tavrının da başını kuma gömen deve kuşu misali olduğunu görüyoruz. Kemalpasa barınağındaki katliamdan sonra CHP bizler için bitmiştir.

@TUGCEGZM: Alın size barınak. Onlarca can orada acılar içinde ölüyor. Yazıklar olsun !!