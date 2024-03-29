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Haberler Gündem Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'dan termik santral açıklaması: Gündemimizde yok

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'dan termik santral açıklaması: Gündemimizde yok

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'e termik santral kurulması ile ilgili açıklama yaptı. Dağ "İzmirli hemşerilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA
Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’dan termik santral açıklaması: Gündemimizde yok

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Gündemimizde İzmir'de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşerilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız" dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'de bir süre tartışma konusu olan 'termik santrali kurulması' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Dağ, açıklamasında, "Gündemimizde İzmir'de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşerilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız. Biz İzmir'imizi 'eşsiz şehir' olarak nitelendiriyoruz. Bizim en büyük hayalimiz şehrimizin yeşilini arttırmaktır; suyunun, çevresinin daha temiz olmasıdır. Göreve gelir gelmez hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Şehrimizin her bir ilçesine 'İzmir Bahçeleri' kuracağız. Çocuklarımızı doğa ve yeşille iç içe büyütebileceğimiz bir şehri birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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