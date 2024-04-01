İstanbul’da İmamoğlu Ankara’da Yavaş

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarıştı. Saat 23.00 itibariyle İstanbul'daki sandıkların %82.48'i açıldı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50.6'lık oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldu. AK Parti adayı Murat Kurum ise oyların yüzde 40.62'sini topladı.

DEM'Lİ İTTİFAK İŞE YARADI

İSTANBUL'UN 22 ilçesinde ittifak yapan CHP ve DEM Parti'nin ortaklığı İBB seçimlerine de yansıdı. "Tavşan aday" olarak nitelendirilen DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın aldığı oy yüzde 2 seviyelerinde kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da olduğu gibi bir kez daha DEM Partililerin desteğiyle koltuğunu korumayı başardı. 2014 yılı cumhurbaşkanlığı seçiminde dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'da yüzde 9,1 oy oranına erişerek dikkat çekmişti. HDP/DEM'in bu potansiyeline rağmen yerel seçimlerde Meral Danış Beştaş'ın aldığı düşük oy, büyükşehir konusundaki örtülü ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Esenyurt başta olmak üzere birçok noktada DEM Parti'nin işaret ettiği isimleri aday gösteren CHP, belediye meclisi için de aday listelerini DEM'li siyasilerle doldurmuştu. İBB konusunda herhangi bir uzlaşı olmadığını savunan iki partiye rağmen, Beştaş'ın seçim çalışmalarında geri planda kalması eleştirileri de beraberinde getirmişti.

BAŞKENTTE 25 ADAY YARIŞTI

TÜRKİYE Yerel Seçimler için sandığa gitti. Milyonlarca vatandaş, bulundukları ilin yerel idaresini belirlemek için oylarını kullandı. Saat 07.00'da açılan sandıklar, tüm ülke genelinde 17.00'da kapandı. Başkent Ankara'da 5'i bağımsız olmakla beraber toplam 25 aday yarıştı. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, DEM Parti'nin adayı Gülten Kışanak, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç yarıştılar. Saat 23.55 itibariyle Ankara'da sandıkların yüzde 66.65'i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 59.15 oranıyla yarışı önde tamamladı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise oyların yüzde 32.75'ini aldı.

ANTALYA BÖCEK İLE DEVAM DEDİ

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 aday seçmenlerin karşısına çıktı. Mevcut belediye başkanı CHP'li Muhittin Böcek yeniden belediye başkan adayı oldu. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Antalya'da 19 ilçede 6 bin 40 sandıkta 1 milyon 925 bin 935 seçmen oy kullandı. Antalya'da 19'u ilçe, 1'i büyükşehir 20 belediye başkanı seçimi yapıldı ve toplam 315 belediye başkan adayı yarıştı. Seçmenler büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlık şeklinde dört oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre saat 00.30 itibariyle CHP'nin adayı Muhittin Böcek yüzde 48.64 oyla başkanlık koltuğunu korudu.

ADANA'DA İPİ ZEYDAN KARALAR GÖĞÜSLEDİ

ADANA'DA 31 Mart'taki kritik yerel seçimlerin ardından saat 00.35 itibariyle sandıkların yüzde 72.81'i açıldı. Adana'da toplam 1 milyon 629 bin 953 kişi oy kullandı. Açılan 3 bin 757 sandıkta 879 bin 298 oy kullanıldı. Bu oylardan 852 bin 227'si geçerli sayılırken, oyların 27 bin 71'i ise geçersiz sayıldı. Adana'da seçimlere katılım oranı ise yüzde 74.89'lar seviyesinde kaldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında henüz resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Zeydan Karalar yüzde 46.76 ile oyların 402 bin 851'ini, AK Parti'li Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37.57 ile oyların 323 bin 675'ini aldı.

BURSA BU KEZ CHP'YE ŞANS VERDİ

BURSA'DA 31 Mart'taki yerel seçimlerde seçmenler tercihi bu kez CHP'den yana kullandı. Saat 00.55 itibariyle sandıkların yüzde 87.36'sı açıldı. Bursa'da toplam 2 milyon 388 bin 995 kişi oy kullandı. Açılan 6 bin 576 sandıkta 1 milyon 643 bin 793 oy kullanıldı. Bu oylardan 1 milyon 589 bin 837'si geçerli sayılırken, oyların 53 bin 956'sı geçersiz sayıldı. Bursa'da seçimlere katılım oranı ise yüzde 78.1 seviyesinde kaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında henüz resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'li Mustafa Bozbey yüzde 47.79 ile oyların 759 bin 717'sini, AK Partili Alinur Aktaş yüzde 38.33 ile oyların 609 bin 396'sını aldı.