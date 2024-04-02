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Başkan Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim maratonu sonrası sonuçları değerlendirmek için AK Parti MYK'yı topladı. Başkan Erdoğan, MYK Toplantısının ardından ise TBMM'de iftar programına katıldı. Erdoğan iftar programı sonrası sürpriz bir ziyarette bulundu. Ankara'da bir kafeye uğrayan Erdoğan, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. İşte o ziyarete ilişkin kareler...

AA
Başkan Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkentte bir kafede, gençler ve vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, Meclis'te milletvekilleriyle düzenlenen iftar programının ardından bir kafeye ziyarette bulundu.

Burada Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanım." diye seslenen bir vatandaşın, "Adamsın, adam." şeklindeki sözleri gülüşmelere neden oldu.

Doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerle de sohbet eden Erdoğan, yaş günü kutlanan kişiyi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü bir vatandaşın, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin." ifadesi üzerine, "Sen merak etme. Allah ömür verdikçe buradayız." dedi.

Hatay'dan bir vatandaşla da kafedeki yakını aracılığıyla telefonda görüşen Erdoğan, süreç içinde Hatay'ın ilk ziyaret edeceği yerlerden biri olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği diğer vatandaşların yakınlarıyla da telefonda görüntülü görüşerek, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kafe çalışanlarıyla sohbet eden, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektiren Erdoğan, bebekleri de kucağına alarak sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan eşlik etti.

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