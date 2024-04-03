DEM Partili Zeydan’a mazbata verilmeyecek

DEM Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan seçilme yeterliliğini kaybetti. Zeydan'ın hakkındaki bir cezanın infazından sonra memnu haklarının iadesi yasalara uygun şekilde yapılmadı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Savcı olayı fark edince itiraz etti, mahkeme kararı ile memnu hakları geri alındı. Böylece Zeydan seçilme yeterliliğini kaybetmiş oldu. Yasaya uygun olmadığı halde memnu hakları iade eden hakim hakkında soruşturma başlatıldı. Zeydan seçilme yeterliliğini kaybettiği için mazbatasını alamayacak. Bu nedenle belediye başkanlığı seçimde ikinci olan partiye verilecek. Van İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı seçimde ikinci sırada yer alan AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'a verme kararını aldığı bildirildi. Öte yandan kentte gerginlik de çıktı. DEM Parti'nin il binası önünde basın açıklaması çağrısıyla vatandaşlar sokağa indi. Aralarında Abdullah Zeydan'ın da bulunduğu kalabalık yürüyüşe geçti ve sokaklar savaş alanına döndü. Polis olaylara müdahale ederken, grup yolları barikatlarla kapattı.