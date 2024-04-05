Dokunmatik ekran TV evrak çantası gibi taşınıyor

Masallarda çocuklara artık "açıl susam açıl" diye seslendiğinizde karşımıza çıkan bambaşka cihazlara, sürprizlere alışın. Müşterinize ummadığı yerde harika bir sunum ekranı olarak kullanabilirsiniz. Sevdiklerinizle karavanda seyahat ederken veya sahilde harika bir film izleme şansı sunan mobil dokunmatik ekran ve TV olduğunu düşünün. Tüm bu konforu yanınızda taşığınızı hayal edin. Teorik olarak onu her yere götürebilirsiniz. Yaklaşık 12.5 kiloluk ağırlığıyla StanbyME Go hafif bir yük olmaktan çok uzak. Arabanın bagajında taşıyabilirsiniz. Ancak günlük taşıma için mantıklı olmadığıı söyleyelim. Yol yolculukları sorun değil ama bu şeyi uçağa taşıyacak kadar cesur olmak zor. Ancak evrak çantası çoğu havayolunun el bagajı gereksinimlerini karşılayamayacak kadar geniş.

TAŞIMAK ZOR

Bir yere seyahat ediyorsanız kendiniz veya çocuklarınız için mobil eğlence ve oyun çözümü olabilir. Ağırlığının yanı sıra, Stanby- ME Go'ya karşı olan en büyük şey, LG'nin günün sonunda oldukça dikkat çekici olmayan 27 inçlik bir LCD panel için istediği 1.200 dolar. Bu, çok iyi görüş açılarına ve 500 nitlik zirve parlaklığa sahip 1080p bir ekrandır. Bu, iç mekanda görüntüleme için fazlasıyla iyi ve ayrıca doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığınız sürece çoğu dış mekan kullanımı için de yeterli. Ancak bu şeyi yalnızca ekranın özelliklerine göre değerlendiriyorsanız, bunun için bin 200 dolar ödemek delilik olur. Stanby- ME Go'nun 4K OLED versiyonu için çıldırırdım, ancak bu muhtemelen fiyatının 2 bin dolar bölgesine yükselmesine neden olur. Bu ürünün nişliği, doğası gereği, birçok kişinin tercih edeceğinden daha pahalı olmasını kabul ederseniz ayrı.

HARİCİ HOPARLÖR

Aynı şey dört kanallı "Dolby Atmos" hoparlör sistemi için de geçerli, ancak sesin bir evrak çantasının bir tarafına alışılmadık şekilde yerleştirilmiş sürücülerden gelmesi nedeniyle dolgunluğu güzel. Bagaj kapağındayken daha etkili bir sese ihtiyacınız varsa her zaman büyük bir Bluetooth hoparlörü eşleştirebilirsiniz. Kasanın içinde uzaktan kumanda için özel bir yuva var ve onu çıkarırsanız, ihtiyacınız olmadığında güç kablosunu saklamak için altında bir bölüm var. Güç girişi koruyucu bir kapakla kaplıdır ve HDMI/eARC bağlantı noktasını, USB-A bağlantı noktasını (harici sürücülerdeki medya için) koruyan bir tane daha vardır ve siz evde olmadığınızda suyu korumak için pili kapatabilen bir anahtar vardır. TV'yi bir süre kullanmak. LG, StanbyME Go'nun ortalama üç saatlik pil ömrüne sahip olacağını söylüyor. Deneyimlerime göre, webOS'un enerji tasarrufu özelliklerini etkinleştirirseniz fazladan bir saat kazanabilirsiniz, ancak bunlar genellikle parlaklığın pahasına gelir ve bu başlangıçta etkileyici değil.