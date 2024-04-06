Son dakika: YSK’dan Kütahya kararı! Oyların yeniden sayılmasına karar verdi

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin itirazlar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya'da İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu oylar yeniden sayılsın kararına itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu bu itirazı reddederek, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

MHP SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

MHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı sandıklarda usulsüzlükler olduğunu iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na seçim iptali ve yeniden sayım için başvuruda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Kütahya'da kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdiği öğrenildi.