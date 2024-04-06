Tatil paylaşımlarınız hırsızlara kapı aralıyor

Yeditepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altan Kar, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızlığa davetiye çıkardığını söyledi. Bayram tatillerinde özellikle tatile çıkan kişilerin, evlerindeki eşyaların güvenliğini sağlamaları açısından önlem almalarının çok önemli olduğunun altını çizen Kar, "Vatandaşların evlerinden uzaklaştıklarında evlerinin elektrik, su ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının kapatılmasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Ziynet eşyalarını tatildeyken evlerinde bırakmamaları da önemli. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında konum vererek evde olmadığımızı ilan ediyoruz. Kötü niyetli insanlar, bu paylaşımları hırsızlık amacıyla çok sıkı takip ettiklerini ve evlerinizin hedef haline getirildiğini sakın unutmayın" diyerek uyardı.