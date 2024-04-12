Siyasi partilerde bayramlaşma günü

Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR, BBP, DSP ve Vatan Partisi heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu. Konuk heyetlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MKYK Üyesi Kasım Bostan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara ev sahipliği yaptı.

'DURUŞUMUZDAN TAVİZ YOK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Ramazan Bayramı'nın mazlum coğrafyalar için umut olmasını diledi. Buruk bir bayram yaşadıklarını söyleyen Uygur, 6-7 aydır Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde soykırım ve katliam gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'nin, uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi noktasında güçlü ve net bir duruşu olduğunu aktaran Uygur, "Buna bütün Türkiye, dünya şahit. Bedel ödeme pahasına o net duruşumuzdan asla taviz vermedik" diye konuştu.

'İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR'

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Dinç de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet diledi. Filistin'de insanlık suçu işlendiğini belirten Dinç, buna hiçbir insanın sessiz kalamayacağını söyledi. İsrail'in işgalci bir terör örgütü olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Dinç, "Orada birçok kişi ilaçsız, gıdasız. İnsani yardımın bile ulaşmasına engel oluyorlar. Bu konuda geç de olsa ticari ilişkilere kısıtlama gelmesini biz çok olumlu buluyoruz. İnşallah ticari kısıtlama işgalci İsrail'i zor durumda bırakır. Filistin halkı da özgürleşir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yeni, sivil ve adil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Dinç, "Toplumun her kesiminin kendini bulduğu bir anayasa gerekiyor. Meclisin ilk yapması gereken iş budur. Bir fırsat da doğmuştur. Bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Herkesin katkısı olduğu sivil, adil, ana kucağı gibi herkesi kucaklayan bir anayasanın doğmasını istiyoruz" dedi.

'HÜKÜMETİN ARKASINDAYIZ'

HÜDA PAR'ın ardından AK Parti'yi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Müjdeci başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Müjdeci, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın selamlarını ileterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti teşkilatının bayramını tebrik etti. "Filistin davası hepimizin davası" diyen Müjdeci, "Siyasi partiler üzerinde bir mesele. Biz de devletimizin ve hükümetimizin İsrail'e karşı yapacağı bütün yaptırımlarda sonuna kadar arkasında olacağız" ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerin nezaket içinde geçtiğini söyleyen Müjdeci, bundan sonraki sürecin hizmet zamanı olduğunu belirtti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. Alfatlı, Doğu Türkistan, Gazze ve Kırım'daki zulmün kendilerini derinden yaraladığını belirtti. AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gayretleri nedeniyle teşekkür eden Alfatlı, "Katil İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini" söyledi. AK Parti'li Uygur da, "Nerede zulme uğrayan kardeşlerimiz varsa buna en güçlü sesi verme noktasında bundan önce olduğu gibi mücadeleye, haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Alfatlı'nın, bu acılar üzerinden kimsenin "siyasi rant" girişiminde olmaması gerektiğini söylemesi üzerine Uygur, "Milli bir duruş sergilememiz gerekiyor" dedi. AK Parti heyeti, BBP'nin ardından DSP ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDAN CHP'YE KİTLESEL BİR OY KAYBI YAŞANMADI"

RAMAZAN Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında MHP Genel Merkezi'ni sırasıyla DSP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP heyetleri ziyaret etti. MHP Genel Merkezi'nde gelen heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK üyesi Özgür Bayraktar'dan oluşan heyet ağırladı. Ziyaretler sırasında önemli demeçler veren Mevlüt Karakaya, "Yerel seçimlerin tamamen farklı dinamikleri var. Burada millet tarafından bir uyarı oldu mu? Evet, bir uyarı oldu. O uyarılar anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Millet iradesine karşı kimsenin diyeceği bir şey yok. Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye ya da karşı tarafa kitlesel bir oy hareketinin olmadığını yaptığımız değerlendirmelerle çok rahatlıkla söylemek mümkün" diye konuştu.