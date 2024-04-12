"Uğur Dündar'ı halkın vicdanına bırakıyorum"

CHP'deki koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında başlayan sözlü tartışma gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2023 genel seçim sürecine ilişkin eleştirdi.

"TARİH ONU AFFETMEYECEK"

Dündar eleştirisinde, "Eğer Sayın Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün sayın Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek yerine, Saraçhane'ye gelmiş olsaydı ve orada sayın Ekrem İmamoğlu'nun kolunu kaldırarak 'İşte bizim Cumhurbaşkanı adayımız sayın İmamoğlu'dur, hodri meydan, gelin bakalım yasağınızı koyun' ya da sayın Mansur Yavaş'ın aynı şekilde bir vesile ile kolunu kaldırıp 'Cumhurbaşkanı adayımız budur 'demiş olsaydı biz bambaşka bir Türkiye'de olacaktık ve bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Buna bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç hakkı yokmuş, Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek" ifadelerini kullandı.

"HESABINI SORARIM"

Dündar'ın sözlerine sosyal medyada paylaştığı uzun bir mektupla cevap veren Kılıçdaroğlu, "Geçmişe ve geleceğe not düşelim! Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur" diyerek yaptığı paylaşımında, "Siz hiç değişmemişsiniz! Hala 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz!" diye konuştu. 6'lı masa ile ilgili eleştirilere Kılıçdaroğlu, "Büyük emeklerle ve ödenen bedellerle tesis edilen bu kardeşlik yapısına, bu toplumsal ittifaka ve bu helalleşmeye saldırmayı sürdürürseniz, milletin uygarlık yolundaki bu anlaşmaya halel getirmeye çalışırsanız, bunun hesabını sorarım. Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, SİYASİ ARENADA MAKOSENLERİMİ TEKRAR GİYERİM ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm. Tarih kimi affedecek, kimi affetmeyecek? Bu soruyu da not düşelim zaman göstersin..." dedi.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Kılıçdaroğlu'nun mektubuna aynı uzunlukta bir yazı ile yanıt veren gazeteci Uğur Dündar da özetle, "Kemal Bey, Çok şaşkınım. Zira yapmanız gereken bana yalan ve iftiralarla saldırmak değil, 'Ben neden daha önce çekilip CHP'nin önünü açmadım' diye sormak olmalıydı. Bakın Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ile diğer başarılı başkanlar zafer kazanıp tarih yazdılar. Siz ise 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiren makosenli genel başkan' olarak tarih oldunuz!" ifadelerini kullandı. Yeni Asır'ın ulaştığı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar ile aralarında devam eden söz düellosuna son noktayı koydu. "Benim açımdan tartışma bitti" diyen Kılıçdaroğlu, mektubundaki sözlerin arkasında olduğunu da ifade ederek, Dündar'ın kendisine yönelik yalan ve iftiralarla saldırdığı yönündeki yorumuna ise, "Ona toplumun vicdanı karar verir" yanıtını verdi.