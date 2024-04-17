ABD’li heyet Külliye’de kabul edildi

CUMHURBAŞKANI Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum, İran ve İsrail arasındaki son gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan konuları ele alındı. Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.