23 Nisan coşkusu yurdu sardı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocukların bayram coşkusuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Meclis'te "23 Nisan Ulusal Egemenlik" temalı yarışmaların ödül töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis bahçesinde düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik Temalı Yarışmaların Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Meclisin milli iradenin merkezi, demokrasinin kalbi olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iftiharla kutlanan milli bayramlardan olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'nin dünyada hiçbir meclise nasip olmamış büyük onura ve şerefe sahip olduğunu belirtti.

"SAYGIYLA YAD EDİYORUZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yıkılmış, dağılmış, birçok yeri işgal edilmiş ama Milli Mücadeleyle birlikte 'Ya Allah' diyerek ayağa kalkan bir milletin yeniden bir devlet kurmasının öncüsü olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Daha ortada henüz devlet yokken hem Milli Mücadele'yi veren hem de devletin kurulmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin başta ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı'mız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk öncülerini saygıyla yad ediyoruz. Onları hürmetle anıyoruz" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ÇOCUKLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilen Cumhuriyet'in, milli egemenliğin, Türkiye'nin geleceğini korumak, kendilerini yetiştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti. Öğrencileri yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Tekin, milli egemenliğin bir emanet olduğunu söyledi. Kurtuluş mücadelesini yürüten Atatürk'ün ve şehitlerin, emanete sahip çıkacak gelecek nesiller yetiştirilmesini istediğini vurgulayan Tekin, bunun için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Meclis bahçesinde 23 Nisan dolayısıyla uzay temalı Bilim Şenliği de düzenlendi.

23 Nisan TBMM Kupası spor etkinlikleri kapsamında ise 9-17 yaş aralığında 994 kız ve erkek sporcu, 137 kulüp, 208 antrenör, 116 müsabaka hakemi ve 70 personelin katılımıyla 8 branşta yarışmalar düzenlendi.

TBMM'DE ÇOCUK ÖZEL OTURUMU YAPILDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen TBMM çocuk özel oturumunu, 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan yönetti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sevgili çocuklar, sizleri Meclis Genel Kurul Salonu'nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur" dedi.