Kritik ziyaretle ilgili açıklamalar yapan Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, "Öncelikle Kalkınma Yolu projesi ivme kazanacak. Kuzey Irak Kürt Bölgesi'ni bypass ederek Irak ile iletişim sağlayacak bir sınır kapısı açılacak. Ova Köy Sınır Kapısı ile Kerkük ve Musul gelişecek" dedi.

PKK'nın barındırılmaması ile ilgili açıklamalara değinen Çalışkan şöyle konuştu: "Irak Başbakanı, 'Bundan sonra Irak sınırları içinden Türkiye'ye saldırmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi. Türkiye de Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne Bayraktar TB-2 satışına onay verdi, DEAŞ'la mücadelesine katkıda bulundu. Bu durum ABD'nin, PKK'yı Türkiye'nin başına bela ettiği gibi DEAŞ'ı Irak'ın başına bela etmesini ortadan kaldırır. Şöyle bir projeksiyonla karşılaşacağız: Birincisi Körfez ülkelerinin İran, Mısır ve İsrail'e bağımlılığı ortadan kalkacak. İkincisi Asya'dan Avrupa'ya alternatif ticaret yolu oluşacak. Üçüncüsü Irak Merkezi Hükümeti güçlenecek. Dördüncüsü Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti ilan edilmesine engel olacak. Beşincisi DEAŞ, PKK ortadan kaldırılacak. Altıncısı Türkmenlerin gelişmesi sağlanacak. Yedincisi ABD askerlerinin Irak'ta varlık nedeni ortadan kalkacak. Bu nedenle Ortadoğu tarihinde dönüm noktası olacak."