Ortadoğu’da yeni dönem başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede yeni dönemin kapılarını aralayacak kritik teması dünya medyası da yakından takip etti. Bağdat Havalimanı'nda resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan'ın ilk görüşmesi Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile oldu.

KALKINMA YOLU MÜJDESİ

Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.

Başkan Erdoğan, Irak'taki resmi ziyaretleri kapsamında, Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Başkan Erdoğan, Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Türkiye'nin de önem verdiği Irak Kalkınma Yolu projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı için imzalar atıldı.

PKK YANDAŞLARINI KORKU VE PANİK SARDI!

BAŞKAN Erdoğan'ın ziyareti ve peş peşe verilen 'terörle mücadele' mesajları PKK yandaşlarının korku ve paniğini gözler önüne serdi. PKK'nın yayın organı, Bağdat ve Erbil'e asılan Türk bayrakları ile Başkan Erdoğan posterlerinden rahatsızlıklarını açık açık ilan ederek alçakça ifadeler kullandı. Çaresizlikleri ve korkuları belli olan PKK yandaşları Irak hükümetine yönelik küstahça 'Türkiye'ye karşı tutum alın' çağrısı yaptılar.

PKK IRAK'TAN SİLİNECEK!

BAŞKAN Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, terörle mücadele konusunda çok net mesajlar verdi. Erdoğan, PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının en kısa sürede sonlanacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, "PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Terör örgütü ilan edilmesi hususunda Irak hükümetinin atacağı adımda desteğe hazırız. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik" dedi.