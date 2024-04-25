Terör örgütleri paramparça

PKK, FETÖ ve DEAŞ'a ülke içinde ve sınır dışında yapılan operasyonlarla göz açtırılmıyor. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın yurtiçi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (KCK/TDÖ) İdeolojik Alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren Basın/Yayın Komitesinin YRD (Yekitiya Rewşanberi Demokratik- Demokratik Aydınlanma Birliği) içerisinde yer alan kişiler olduğu belirtildi. Öte yandan İstanbul'da Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda da 13 şüpheli yakalandı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı. Türkiye'ye girmeye çalışan bir terörist ise sınırda yakalandı Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan bir terör örgütü PKK/PYD mensubu hakkında adli işlem başlatıldı.

PKK/KCK'NIN ALMANYA SÖZDE SORUMLUSU TUTUKLANDI

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR' DE DEAŞ OPERASYONU

İZMİR'DE, DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunun 13 şüpheliden 11'i yakalandı, 2 şüpheli aranıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde yer aldığı tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordineli çalışma başlatıldı. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik saat 06.30'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyaller ve 4 yasak yayına el konuldu.