Filistin’e destek olan öğrencilere ABD polisinden sert müdahale

ABD'nin Teksas eyaltinde bulunan Teksas Üniversitesinin Austin yerleşkesinde, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterisine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu, birçok öğrenci gözaltına alındı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

GÖSTERİLER YAYILIYOR

Polis göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu ancak öğrenciler üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam etti. Yerleşkedeki spor salonunun önünde sayıları artan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından çembere alındı. Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu. Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti. Columbia Üniversitesinde eylemler devam ederken gösteriler diğer bölgelere de yayılmaya başladı.