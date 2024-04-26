Hastane yolunda feci kaza

Aydın'ın Çine ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil şarampole devrildi. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Söğütçük Mahallesi mevkiinde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Muğla istikametinde seyreden Hayrettin Harman (29) idaresindeki 48 ALS 987 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN BACAKLARINDA KIRIK

Ekipler, bebeğiyle arka koltukta uyuyan Ayşe Cihan Harman'ın, aracın yan yatması sonucu boynu kırılarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir lojistik firmasında çalışan sürücü Hayrettin Harman ile 4 aylık kızı Deva'nın yaralandığı belirlendi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu, pusette oturan 4 aylık bebeğin ise bacaklarında kırık oluştuğu belirtildi.

"BİRLİKTE GEÇEN HER SANİYE İÇİN..."

Ziraat mühendisi olan annenin sıkıntılı bir hamilelik geçirdiği, erken doğum yaptığı için sık sık hastaneye kontrole gittikleri öğrenildi. Geçen yıl evlenen genç çiftin 2 gün önce evlilik yıldönümleri olduğu, yaralanan Hayrettin Harman'ın sosyal medyasından fotoğraf paylaşarak altına "Birlikte geçen her saniyesine sonsuz şükür sevgilim" yazdığı görüldü.

Lastiği patlayan otomobil, büyük bir gürültüyle şarampole yuvarlandı. Metal yığınına dönen araç, Ayşe Cihan Harman'a mezar oldu. Ekipler olay yerine ulaştığında genç anne için yapılabilecek bir şey kalmamıştı.