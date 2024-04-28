Dünya İsrail’e karşı ayaklandı

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam tüm dünyada tepki çekerken ABD'deki bazı üniversitelerde başlayan protesto gösterileri teker teker Avrupa ülkelerine yayılıyor. Göstericiler İsrail'e katliamını durdurması yönünde çağrıda bulunurken ateşkes çağrılarını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son dönemlerin en büyük protesto dalgası giderek büyüyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan İsrail'e ve Biden yönetimine tepki eylemleri onlarca üniversiteye yayıldı. Alınan güvenlik önlemleri ve polisin tavrı ise tartışılmaya devam ediyor. Manhattan'daki City College kampüsünde iki gündür devam eden Filistin destekçisi protestolarda ilk kez, kendilerini "New York Workers" olarak adlandıran işçiler ve bazı aktivistler de yer aldı. Üniversite kampüsünde, dayanışma kampının kurulduğu parkta Müslüman gençler, Cuma namazını birlikte kılarken, destek veren diğer protestocular ise, saygı gereği namaz esnasında protestolarına ara verdi.

LONDRA SOKAKLARI DOLDU

New York'ta yaşayan Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de ellerinde İsrail ve Siyonizm karşıtı pankartlarla katıldıkları protestoda, "Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını" açıkça belirtti. ABD'nin dört bir tarafındaki üniversitelere yayılan Filistin destekçisi protestolara, birçok öğretim görevlisi, profesör ve bazı siyasetçilerin destek vermesi, üniversite yönetimlerinin bu gösterileri sonlandırmasını zorlaştırıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da dün Filistinlilere destek için protesto yürüyüşü düzenlendi.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) isimli sivil toplum kuruluşu, 18 Nisan'da halka çağrı yapmış ve İngiliz halkını, Londra'da Filistinlileri desteklemeye çağırmıştı. PSC protesto ile ilgili açıklamasında, "Hükümetimizi ve kurumlarımızı İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortaklığına son vermeye çağırmak için yüz binler olarak Londra'da yürümeye hazırlanıyoruz" dedi. çok sayıda katılımcının meydanları doldurduğu yürüyüşte ateşkes çağrıları yinelendi.

İSTANBUL GAZZE İÇİN YÜRÜYECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından, işgalci İsrail'in Gazze'de 200 günü aşkın süredir devam eden insanlık dışı saldırılarını protesto etmek için bugün yürüyüş düzenlenecek. Saat 14.00'te Fıstıkağacı Metro Durağı önünden başlayacak yürüyüş, Üsküdar'da sona erecek.