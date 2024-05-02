İsrail’de öldürülen imam için gıyabi cenaze namazı

KUDÜS'TE İsrail polisini bıçakladığı iddiia edilen ve vurularak öldürülen İmam Hasan Saklanan (34) için memleketi Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Şanlıurfa Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı kırsal Kepez Mahallesi'ndeki caminin imamı olan 4 çocuk babası Hasan Saklanan, 28 Nisan'da izinli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kafilesi ile Kudüs'e gitti. Turist vizesi bulunan Saklanan kafileden sağlık ve pasaport problemi olduğunu belirterek kafileden ayrıldı.

URFA'DA ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

SAKLANAN ardından Ürdün'de Allenby Sınır Kapısı'ndan İsrail'e giriş yaptı. Saklanan'ın salı 12.30'da Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Çiçek Kapısı yakınlarında, önünde ilerleyen İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunduğu belirtildi. Hasan Saklanan, güvenlik güçleri tarafından tabancayla vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Saklanan'ın ölüm haberi üzüntüyle karşılandı. Cenazesinin halen İsrail'de olduğu öğrenilen Saklanan için Şanlıurfa Eyyüp Peygamber Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Haliliye Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından kıldırılan gıyabi namaz sonrası toplanan grup tekbir getirip, sloganlar attı.