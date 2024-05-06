Öğretmene müjdeler

Özel okul öğretmenleri TBMM Dilekçe Komisyonu'na yağmur gibi başvuruda bulunarak maaşlarının kamuda çalışan öğretmenlerle eşitlenmesini istedi. Özel okul öğretmenleri, gelirlerinin asgari ücret seviyesinde olmasından yakınırken, TBMM'den 2014 yılında kaldırılan taban maaş uygulamasının yeniden getirilmesini talep etti.

BAKANLIKTAN CEVAP GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün TBMM'ye gönderdiği yazıda, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan "Özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ve sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından daha az ücret verilemez" ifadelerinin 2014 yılında yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı. Özel öğretim kurumlarında çalışanların iş kanunu hükümlerine tabi olduklarını ve okul-öğretmen arasında yapılan sözleşmeler doğrultusunda ücret belirlemeleri yapıldığına dikkat çekildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakanlık ayrıca, özel okullarda çalışan yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği özlük ve maaş düzenlemesine ilişkin olarak da "Bakanlığımızca çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin özel ve kamuda çalışan öğretmenlerinin özlük haklarının benzer hale getirilmesini içerdiği öğrenildi. Özlük haklarının eşitlenmesi ise özel okul öğretmenlerinin de devlet okulu öğretmenleri gibi maaş, ikramiye, tazminat ve diğer haklara sahip olması anlamına geliyor. Yeni yasal taslağı çalışması; öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsıyor. Böylece öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileşeceği ve mobbing gibi sorunların azalmasına katkıda bulunacağı değerlendiriliyor. Kanun çalışmasında, kısa bir süre önce bir velinin öğretmeni yumruklamasıyla gündeme gelen "öğretmene şiddetin" önlenmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Öğretmenlere tıpkı sağlık çalışanları gibi bir "koruma kalkanı" uygulanması planlanıyor. Öğretmenlere şiddet uygulayanlara cezai yaptırımların getirileceği kaydedildi.