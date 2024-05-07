“İsrail’e baskılar artırılmalı”

RECEP Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Dün milli savaş uçağı KAAN'ın ikinci defa gökyüzüyle buluştuğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum" dedi.

TERÖR BELASI

KONUŞMASINDA teröre değinen Başkan Erdoğan, "Irak, PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini bekliyoruz. Terör belası, Irak için de büyük bir tehdit kaynağıdır. PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı buldukça güvende hissedemeyiz. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı daralan bölücü terör örgütüne neşteri önümüzdeki günlerde vuracağız. Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği açıklamasından memnuniyet duyduk. Aynı adımı İsrail'den de bekliyoruz. Batılı ülkeler barış için İsrail'e baskı yapmalıdır" dedi.

Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmede kararlı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız. Amacımız geçici rahatlamalar değil, kalıcı refah artışıdır. Yıllık enflasyon, yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Cari açık 31,8 milyar dolara geriledi. Turizmde ilk 3 ayı rekorlarla tamamladık. OVP başarılı bir şekilde çalışıyor. Ülkemizin risk primi 290 baz puana geriledi" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA TAKVİM AÇIKLANACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına ilişkin de konuştu. Başkan Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımızla son bir kez daha görüşeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız yarın (bugün) atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" dedi. Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı Maarif modeli, evlatlarımızın geleceğe çok daha donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır."

HAMAS ATESKESİ KABUL ETTI

REUTERS, Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini yazdı. Reuters'ın haberine göre; Hamas'tan yapılan açıklamada, "Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul ediyoruz" denildi. Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire de Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini Katarlı ve Mısırlı arabuluculara bildirdiğini duyurdu.

KARİYE CAMİİ, 79 YIL SONRA İBADETE AÇILDI

BAŞKAN Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, "Son 21 yılda, ülkemiz içerisinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri yeniden ayağa kaldırdık" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, Kariye Camii'nin hayırlı olması temennisinde bulundu ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'a söz verdi. Arpaguş, caminin uzun yıllar müze olarak kullanıldığına dikkati çekerek, "79 yıl sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılıyor. Camii, vakıflarımızın gayret ve himmetleriyle tadilattan geçirilmiş ve bugün inşallah yeniden ibadete açılarak İstanbul'umuzda müminlerle buluşacaktır" dedi.