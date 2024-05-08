Astronot Atasever Haziran’da uzaya gidiyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile 'Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu' başlıklı basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Türk bilim tarihi açısından oldukça önemli süreçlerden geçtiklerini kaydederek, "Ortaya koyduğumuz 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' ile ülkemizin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtık. Bugün Türkiye, artık kendi uydusunu geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke konumundadır" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu. Kacır, "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek" dedi.