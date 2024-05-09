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Haberler Gündem MEB SON DAKİKA | Yarın okullar kapalı mı? 10 Mayıs Cuma ders işlenecek mi?

MEB SON DAKİKA | Yarın okullar kapalı mı? 10 Mayıs Cuma ders işlenecek mi?

Yarın okullar kapalı mı? 10 Cuma 2024 okullarda ders işlenmeyecek mi? sorularının yanıtı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yarın okullar tatil mi iddialarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. İstanbul'da özel lise müdürünün bir öğrenci tarafından saldırı sonucu öldürülmesinin ardından şiddeti protesto etmek için yarın birçok öğretmen, bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Peki, 10 Mayıs Cuma 2024 okul var mı, yarın okullar tatil mi? İşte bu sorunun yanıtı ve MEB'in yaptığı son dakika açıklaması...

HABER MERKEZİ
MEB SON DAKİKA | Yarın okullar kapalı mı? 10 Mayıs Cuma ders işlenecek mi?

Yarın (10 Mayıs Cuma) günü okul var mı, tatil mi gibi sorular araştırılıyor. Öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına tepki göstermek için bir grup öğretmen yarın iş bırakacak.

MEB SON DAKİKA | Yarın okullar kapalı mı? 10 Mayıs Cuma ders işlenecek mi?

İstanbul'da bir özel lise müdürünün öğrenci tarafından saldırı sonucu öldürülmesi, ülke genelinde eğitim camiasında derin endişelere sebep oldu. Müdür İbrahim Oktugan'ın ölümü, öğretmenlerin güvenliği ve eğitim ortamının sağlığı konularında ciddi bir tartışma başlattı.

MEB SON DAKİKA | Yarın okullar kapalı mı? 10 Mayıs Cuma ders işlenecek mi?

ÖĞRETMENLER DERSE GİRMEDİ

Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi.

10 MAYIS ÖĞRETMENLER DERSE GİRECEK M?

Türkiye genelinde Türk Eğitim-Sen'in çağrısıyla 10 Mayıs Cuma günü eylem yapılacak. Öğretmenler, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde ise adliyeler önünde toplanacaklar. Ortak bir basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirecekler ve eylem bırakma nedeniyle ders işlemeyecekler.

MEB SON DAKİKA | Yarın okullar kapalı mı? 10 Mayıs Cuma ders işlenecek mi?

MEB'DEN OKUL TATİL İLANLARINA YALANLAMA

Sosyal medyada dolaşan "Okullar yarın tatil" iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi. MEB, iddiaları yalanlayarak eğitimin planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu. Bu çağrıların, sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladılar.

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