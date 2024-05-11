DEM’li başkan, şehit oğlunu işten çıkardı

DEM Parti, seçimi kazandığı belediyelerde, işçileri ekmeğinden etmeye başladı. Seçimden önce 'Alın teriyle çalışanlara dokunulmayacak' diye açıklamalarda bulunan DEM Parti, son olarak Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde, biri şehit çocuğu 65 işçinin işine son verildi. Köy korusu babası ve amcası 1989'da terör örgütü tarafından şehit edilen İbrahim Sevilmiş, "2 yıldır temizlik işlerinde çalışıyordum. 4 çocuğum var. İçerideki maaşımı bile ödemeden işten attılar" dedi. Temizlik biriminde çalışan İbrahim Sevilmiş'in işine son verilirken, içerde olan iki aylık maaşı da verilmedi. Sevilmiş, "Babam ve amcam bu vatan için şehit oldu. Yeni gelen belediye başkanı DEM Partili Mehmet Karayılan beni işten çıkardı. 2 yıldır temizlik işlerinde çalışıyordum. Benimle birlikte 65 kişi daha işten çıkartıldı" diye konuştu.